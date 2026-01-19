Выделять акционную цену на ценниках предлагают запретить

Стандартная цена товара должна быть обозначена на ценнике наиболее крупным, контрастным и легко читаемым шрифтом.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает запретить «манипулятивное» оформление ценников в магазинах.

Соответствующие обращения он отправил главе Минэкономики Максиму Решетникову и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

Чернышов пишет о случаях, когда в супермаркетах и магазинах на ценниках акцентированное, крупное и яркое оформление получает цена, доступная только при наличии карты лояльности. А базовая стоимость товара для всех покупателей указывается менее заметным, мелким шрифтом, в углу или в сноске. Это манипулятивный подход, уверен вице-спикер ГД.

«В целях защиты экономических интересов граждан и обеспечения подлинной прозрачности цен прошу вас рассмотреть инициативу об установлении запрета на обозначение цены по карте лояльности шрифтом крупным или более заметным, чем шрифт, используемый для указания базовой (стандартной) цены товара», — написал депутат.

По его мнению, цена, по которой товар можно купить без каких-либо дополнительных условий, должна быть обозначена на ценнике наиболее крупным, контрастным и легко читаемым шрифтом по сравнению с другими ценами, включая цены по программам лояльности, акциям и специальным предложениям.

Спеццены писать допустимо исключительно как дополнительную информацию, не затмевающую и не искажающую восприятие основной, говорится в обращении.

Такая мера должна обеспечить прозрачность на потребительском рынке и создать равные и честные условия для всех покупателей, независимо от их участия в дисконтных программах.