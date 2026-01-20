Адвокаты рассказали об отмене почти половины оправдательных приговоров

Каждый второй адвокат сталкивается с давлением: их пытаются склонить к тому, чтобы правозащитники убеждали своих клиентов признать вину или дать показания.

Глава Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина рассказала, что 41% оправдательных приговоров отправляют на пересмотр.

«Это чудовищная цифра, потому что люди с невероятным трудом доходят до такого положительного результата, а система считает такой результат, наверное, невозможным, раз они начинают подавать протесты», — сказала Светлана Володина.

Из 716 апелляционных жалоб на оправдательные приговоры 530 — это представления прокуроров, которые не соглашаются с решением суда.

Также Володина заявила, что 72% адвокатов сталкиваются с попытками склонить их к влиянию на подзащитных с целью признания вины. Еще 53% правозащитников жалуются, что на них оказывают давление, чтобы их клиенты дали те или иные показания.