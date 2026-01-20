Слуцкий предложил давать статус Ветерана труда многодетным матерям

Многодетным матерям со страховым стажем не менее 15 лет могут дать статус «Ветеран труда» и соцгарантии.

Депутаты от фракции ЛДПР предлагают присваивать статус «Ветеран труда» женщинам, родившим и воспитавшим трех и более детей.

Законопроект направлен на заключение в правительство 19 января 2026 года, сообщают «РИА Новости».

«Предлагаемое изменение в п. 1 ст. 7 Федерального закона "О ветеранах" заключается во включении в перечень лиц, признаваемых ветеранами труда женщин, родивших и воспитавших трех и более детей и имеющие трудовой (страховой) стаж или выслугу лет, учитываемые для назначения пенсии, в том числе пенсии за выслугу лет, не менее 15 лет, с присвоением статуса ветерана труда после достижения третьим ребенком возраста восемнадцати лет», — говорится в документе.

Изменения должны помочь повысить статус многодетных матерей в обществе и обеспечить им право на социальные гарантии, среди которых:

компенсация расходов на оплату ЖКУ,

медицинская и протезно-ортопедическая помощь,

выплаты пособий и многое другое.

По мнению Леонида Слуцкого, воспитание троих и более детей – это круглосуточная работа без выходных, больничных и отпусков. Такой труд необходимо отмечать государством на должном уровне, уверен он.