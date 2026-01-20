КПК ОБЩ 8103
MAX будет присылать уведомления о звонках с неизвестных номеров

При звонках с неизвестных номеров MAX пришлет уведомление, если пользователя нет в контактах абонента.

В мессенджере MAX появилась новая функция, с помощью которой пользователи во время вызова от неизвестного абонента увидят уведомление «Нет в контактах». Если неизвестный звонить не из России, то на экране будет указана страна того, кто хочет связаться.

«Плашка "Нет в контактах" появится на экране во время звонка рядом с именем несохраненного в контактах абонента», — сказали в пресс-службе компании VK.

Для активации нового функционала достаточно обновить приложение.

Также в мессенджере можно сообщить о подозрениях на мошеннические действия, нажав кнопку «Пожаловаться».

Ольга Ульянова
