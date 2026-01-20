У женщин будет больше оснований для досрочного назначения страховой пенсии

Чтобы улучшить качество жизни женщин на Севере, в Госдуме предложили досрочно назначать им страховую пенсию при наличии одного ребенка, а не двоих детей.

19 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому право на досрочное назначение страховой пенсии будет у женщин:

родивших одного ребенка;

достигших 50 лет;

со страховым стажем не менее 20 лет и работы не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера или 17 лет в приравненных к ним местностях.

По действующему закону, досрочно получать страховую пенсию могут женщины с двумя и более детьми. Однако депутаты обращают внимание, что из-за тяжелых климатических условий, высокой стоимости жилья и ограниченной транспортной инфраструктуры женщины предпочитают иметь одного ребенка.

По данным Федеральной службы государственной статистики, суммарный коэффициент рождаемости в РФ в 2023 году составил 1,41 ребенка на одну женщину. В районах Крайнего Севера этот показатель ниже — в среднем 1,3.

«Принятие данной поправки укрепит социальную поддержку женщинтружениц Севера, обеспечит дополнительную гарантию для семей, проживающих в этих территориях, и послужит стимулом к закреплению кадров в регионах с особыми условиями труда», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.