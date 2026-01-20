У женщин будет больше оснований для досрочного назначения страховой пенсии
19 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому право на досрочное назначение страховой пенсии будет у женщин:
родивших одного ребенка;
достигших 50 лет;
со страховым стажем не менее 20 лет и работы не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера или 17 лет в приравненных к ним местностях.
По действующему закону, досрочно получать страховую пенсию могут женщины с двумя и более детьми. Однако депутаты обращают внимание, что из-за тяжелых климатических условий, высокой стоимости жилья и ограниченной транспортной инфраструктуры женщины предпочитают иметь одного ребенка.
По данным Федеральной службы государственной статистики, суммарный коэффициент рождаемости в РФ в 2023 году составил 1,41 ребенка на одну женщину. В районах Крайнего Севера этот показатель ниже — в среднем 1,3.
«Принятие данной поправки укрепит социальную поддержку женщинтружениц Севера, обеспечит дополнительную гарантию для семей, проживающих в этих территориях, и послужит стимулом к закреплению кадров в регионах с особыми условиями труда», — сказано в пояснительной записке.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.
Типа сделали послабление с расходами ))) кушайте не обляпайтесь)))