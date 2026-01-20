В 2025 году иностранцы чаще регистрировали бизнес в России. Половина из них – китайцы

В прошлом году иностранные учредители зарегистрировали 8932 юрлица: на 17% больше, чем годом ранее.

В 2025 году иностранные граждане на 17% чаще регистрировали бизнес на российском рынке, чем в 2024 году.

Об этом говорится в данных сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile. При этом не учитывали ИП с иностранными учредителями.

«В 2025 году иностранные учредители зарегистрировали в России 8 932 юридических лица. Это на 17% больше, чем годом ранее. В 2024 году иностранцы открыли 7 642 компании. Всего в настоящее время в России работают 66 202 фирмы с иностранным участием», — написали эксперты.

Больше всего юрлиц открыли китайские предприниматели: 4 332 компании, что почти в 1,5 больше, чем в 2024 году (2 996).

В тройку лидеров вошли Беларусь (в 2025 году – 2 187, в 2024 году – 1 864) и Киргизия (в 2025 году — 487, в 2024 году – 457).

Причинами такой динамики замдиректора компании стратегического консалтинга «АРБ Про» Роман Копосов назвал уход части западных игроков и перенастройку цепочек поставок и финансовых контуров.

Он считает, что для этого часто удобнее и дешевле иметь юрлицо в России: так проще заключать контракты, работать с персоналом, оказывать гарантийный сервис, управлять складом и снижать транзакционные издержки. Поэтому рост регистраций юрлиц не всегда равен росту классических прямых инвестиций – чаще всего это инструмент для системной операционной работы на рынке.