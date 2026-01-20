8101 ОК МП моб
Пониженный тариф страховых взносов

Для льготы по страховым взносам учитывают только доходы от основного вида деятельности.

Доход для пониженных взносов от дополнительных видов деятельности не учитывается, даже если они тоже в списке.

Если в общей сумме выручка от льготных ОКВЭД составляет более 70%, можно ли применять пониженные ставки по страховым взносам в 2026 году, спросили в чате ФНС.

«Для возникновения права на применение пониженного тарифа не менее 70% должны составлять доходы от осуществления вида деятельности, указанного в качестве основного в ЕГРЮЛ или ЕГРИП», — ответили налоговики.

Доход по дополнительным видам деятельности не учитывается, даже если они содержатся в распоряжении Правительства от 27.12.2025 № 4125-р.

Автор

Коммерческая тайна
Константин Жданов

