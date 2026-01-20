Для льготы по страховым взносам учитывают только доходы от основного вида деятельности.

Доход для пониженных взносов от дополнительных видов деятельности не учитывается, даже если они тоже в списке.

Если в общей сумме выручка от льготных ОКВЭД составляет более 70%, можно ли применять пониженные ставки по страховым взносам в 2026 году, спросили в чате ФНС.

«Для возникновения права на применение пониженного тарифа не менее 70% должны составлять доходы от осуществления вида деятельности, указанного в качестве основного в ЕГРЮЛ или ЕГРИП», — ответили налоговики.

Доход по дополнительным видам деятельности не учитывается, даже если они содержатся в распоряжении Правительства от 27.12.2025 № 4125-р.

