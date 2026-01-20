Для льготы по страховым взносам учитывают только доходы от основного вида деятельности.
Если в общей сумме выручка от льготных ОКВЭД составляет более 70%, можно ли применять пониженные ставки по страховым взносам в 2026 году, спросили в чате ФНС.
«Для возникновения права на применение пониженного тарифа не менее 70% должны составлять доходы от осуществления вида деятельности, указанного в качестве основного в ЕГРЮЛ или ЕГРИП», — ответили налоговики.
Доход по дополнительным видам деятельности не учитывается, даже если они содержатся в распоряжении Правительства от 27.12.2025 № 4125-р.
Подробнее о том, как вести учет доходов и расходов, расскажем на обновленном курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы научитесь составлять отчетность по требованиям 2026 года, рассчитывать налоги и страховые взносы, узнаете, как получить льготы для бизнеса.
Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Ну что, коллеги, готовим шампанское - УСН больше не "упрощенка". Снижение лимита до 10 миллионов - это даже не шаг назад, это прыжок в прошлое. Вести НДС при таких оборотах - абсурд. Придется каждому ИП держать бухгалтера, иначе запутается в декларац