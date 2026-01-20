В таможне объяснили, почему сокращается параллельный импорт
Член Общественного совета при Федеральной таможенной службе (ФТС) Александр Дегтярев объяснил, что темпы параллельного импорта снижаются из-за роста внутреннего производства. Это связано с успехом в области импортозамещения и с наращиванием поставок из дружественных стран.
Например, активно развивается отечественное производство медицинских изделий, машиностроения, а импорт легковых автомобилей из дружественных стран с 2022 года вырос в 15 раз.
«Это сигнал о предсказуемости правил для бизнеса и возможность планировать среднесрочные поставки и развитие производства», — сказал Александр Дегтярев.
По данным Минпромторга, параллельный импорт в 2024 году сократился с 4 млрд долларов в месяц до средних 2 млрд долларов в 2025 году.
Несмотря на рост российского производства, Дегтярев считает, что решение исключить некоторые товары из списков параллельного импорта оказалось преждевременным, что привело к росту цен в некоторых сегментах.
Узнайте все последние изменения в ВЭД, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Смотрите запись «ВЭД-2026. Консультация с экспертом Еленой Клиновой».
Типа сделали послабление с расходами ))) кушайте не обляпайтесь)))