В таможне объяснили, почему сокращается параллельный импорт

Российские производства начали самостоятельно производить некоторые товары, которые раньше импортировали из недружественных стран. Кроме того, страна нарастила поставки из дружественных государств. Это позволило сократить список товаров для параллельного импорта.

Член Общественного совета при Федеральной таможенной службе (ФТС) Александр Дегтярев объяснил, что темпы параллельного импорта снижаются из-за роста внутреннего производства. Это связано с успехом в области импортозамещения и с наращиванием поставок из дружественных стран.

Например, активно развивается отечественное производство медицинских изделий, машиностроения, а импорт легковых автомобилей из дружественных стран с 2022 года вырос в 15 раз.

«Это сигнал о предсказуемости правил для бизнеса и возможность планировать среднесрочные поставки и развитие производства», — сказал Александр Дегтярев.

По данным Минпромторга, параллельный импорт в 2024 году сократился с 4 млрд долларов в месяц до средних 2 млрд долларов в 2025 году.

Несмотря на рост российского производства, Дегтярев считает, что решение исключить некоторые товары из списков параллельного импорта оказалось преждевременным, что привело к росту цен в некоторых сегментах.

