Компании резко взвинтили цены после роста налоговой нагрузки в 2026 году

Из-за ужесточения налоговой политики бизнес увеличил тарифы. В логистике цены выросли на 10-20%, в общепите, частной медицине и образовании — на 8-10%.

В начале 2026 года бизнес пересмотрел ценовую политику в сторону увеличения стоимости своих услуг. Например, компании в сфере логистики подняли тарифы на 10-20%. Основная причина изменений — ужесточение налоговой политики.

В сфере общественного питания, фитнеса, образования и частной медицины стоимость услуг выросла примерно на 8-10% с начала 2026 году. Цифровые сервисы и IT-системы также подорожали на 5-7%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина.

По данным Росстата, с 1 по 12 января 2026 года цены для потребителей увеличились в среднем на 1,26%. Сильнее всего подорожали огурцы (+20%) и помидоры (+13,5%).

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров считает, что первый квартал 2026 года будет тяжелым для предпринимателей, но по мере смягчения денежно-кредитной политики рост цен может замедлиться.

