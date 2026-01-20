Число малых и средних предприятий превысило 6,8 млн — это новый исторический максимум!

На малый и средний бизнес работает почти 20 млн человек, за год число МСП выросло на 4%, а с 2019 года — на 16%.

В начале января 2026 года численность МСП составила 6 млн 835 тыс. субъектов. По сравнению с тем же периодом 2025 года, малый и средний бизнес вырос на 247 тыс. единиц или на 4%, а по сравнению с 2024 годом — на 488 тыс. или на 8%.

«Если сравнивать с июлем прошлого года, когда произошло обновление реестра, количество субъектов МСП составляло 6,39 млн единиц. За полгода эта цифра увеличилась почти на полмиллиона. Это, в свою очередь, говорит о стабильной динамике роста сектора», — сказала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

В третьем квартале 2025 года у представителей МСП работали 19,92 млн человек. Это самое большое значение с 2019 года.

В некоторых регионах малый и средний бизнес обеспечивает больше половины занятых. Например, в Калмыкии (65,5%), в Москве (63,9%), Санкт-Петербурге (63,6%), Новосибирской области (53,8%). Больше всего МСП зарегистрировано в Центральном (2,1 млн), Приволжском (1,2 млн) и Южном (0,8 млн) федеральных округах.

С 2019 года число субъектов МСП увеличилось на 16%, а число созданных компаний — на 14% или на 144 тыс. Заметнее всего вырос бизнес в сфере информационных технологий (+36%), общепита и гостиничных услуг (+28%), науки (+19%), обрабатывающих производств (+11%).