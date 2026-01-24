Депутаты хотят установить штрафы за нелегальный майнинг до 10 млн рублей

Компании, которые работают без регистрации в реестре майнеров, заплатят до 5 млн рублей, а штраф до 10 млн грозит тем, кто работает в регионах с запретом на майнинг.

19 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о штрафах за незаконный майнинг криптовалют.

С 1 ноября 2024 года заниматься майнингом могут только компании и ИП из специального реестра, а физлица имеют право добывать цифровую валюту без регистрации, но потреблять нужно не более 6 тыс. кВт/ч в месяц.

Кроме того, с 1 января 2025 года некоторые регионы ввели запреты на майнинг из-за тяжелой ситуации с электроэнергией. Например, ограничения действуют в новых регионах, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

Несмотря на запреты, для нарушителей не предусмотрена ни уголовная, ни административная ответственности. Это депутаты хотят изменить.

За майнинг в регионах, где на это действует запрет, предлагают штрафовать:

физлиц — до 150 тыс. рублей;

должностных лиц — до 800 тыс.;

компании — до 2 млн рублей.

Также власти имеют право изъять все оборудование для майнинга. За повторные нарушения будет повышенный штраф до 10 млн рублей.

Если при майнинге нарушили лимиты по потреблению электроэнергии или организация работает без регистрации в реестре, штраф будет 150 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 1,5 млн.

За майнинг без разрешения и без регистрации и реестрах для компаний повторные штрафы дойдут до 5 млн рублей.

По данным ПАО «МТС», на конец 2025 года выявлено 197 тыс. майнинговых ферм, их количество в годовом сопоставлении выросло на 44%.