Надо ли платить взносы за 2025 год, если с 2026 перешли на АУСН
Изменение системы налогообложения отменяет обязанность по уплате страховых взносов за 2025 год.
ИП с 1 января 2026 года переходит на АУСН.
Надо ли платить 1% страховых взносов за 2025 год, спросили налоговую службу.
«Да, нужно», — ответили налоговики в чате ФНС.
Изменение системы налогообложения не влечет отмену обязанности по уплате страховых взносов за 2025, а также изменения сроков их уплаты.
Как работать на АУСН с 2026 года – читайте на форуме «Клерка».
Начать дискуссию