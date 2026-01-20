Надо ли платить взносы за 2025 год, если с 2026 перешли на АУСН

Изменение системы налогообложения отменяет обязанность по уплате страховых взносов за 2025 год.

ИП с 1 января 2026 года переходит на АУСН.

Надо ли платить 1% страховых взносов за 2025 год, спросили налоговую службу.

«Да, нужно», — ответили налоговики в чате ФНС.

Изменение системы налогообложения не влечет отмену обязанности по уплате страховых взносов за 2025, а также изменения сроков их уплаты.

