Половина россиян что-то купила на январских распродажах. 73% готовы ради этого взять кредит

51,4% россиян купили что-то на январских распродажах 2026 года.

Такие данные получила в ходе опроса финтех-группа «Займер».

Еще 37,8% планируют покупки на распродажах до конца месяца, а не будут ничего покупать — 10,8% респондентов.

41% назвали январские распродажи самыми выгодными. Еще 31,3% считают лидером по скидкам «Черную пятницу», а 28% уверены, что лучшие предложения будут на сезонных распродажах.

31% участников опроса в среднем тратят на январских распродажах от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Еще 27% — до 5 тыс., а 24% респондентов готовы потратить больше 20 тыс. рублей. 18% укладываются в сумму от 10 до 20 тыс.

73% опрошенных могут взять кредит, заем в МФО или оплатить покупку кредитной картой, чтобы не упустить январские скидки. А оставшиеся 26,8% будут делать покупки только за счет собственных средств.