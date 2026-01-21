КПК ОБЩ 8103
Субсидии для бизнеса

Минцифры выделит субсидии производителям социального и образовательного контента

Производители контента смогут принять участие в конкурсе на субсидии, которые покроют расходы на производство социальных и образовательных программ.

На портале проектов нормативных актов 20 января 2026 года появился проект решения о порядке предоставления субсидии для организаций, которые занимаются производством, распространением и тиражированием социально значимых программ, имеющих социальное или образовательное значение.

Согласно федеральному проекту «Доступный и качественный контент в современном информационном пространстве», организации смогут на конкурсной основе получить субсидии, которые компенсируют расходы на производство контента. Например, аренда видеокамер, звукозаписывающей техники, съемочных пространств, услуги по изготовлению декораций и прочее.

В конкурсе могут участвовать средства массовой информации, зарегистрированные в Роскомнадзоре, телевизионные или радиоканалы, электронные периодические издания и владельцы сайтов.

Защита персональных данных

Персональные данные сотрудников в 2025 году: что делать кадрам, если данные «утекли»

Сфера работы с личными данными персонала в 2025 году регулируется крайне жесткими законодательными нормами. Под действие строгих правовых предписаний попадает даже такая, на первый взгляд, рядовая документация, как ксерокопии паспортов или служебные переписки.

