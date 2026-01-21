💢 Приложение «Клерка» в RuStore скачали более 400 пользователей

Число пользователей в мобильном приложении «Клерка» перевалило за отметку 400 человек. Устанавливайте приложение, чтобы держать под рукой все самое важное!

У «Клерка» появилось мобильное приложение, которое уже можно скачать в RuStore. С момента запуска его установили 400 пользователей!

В приложении собрали все, за что должно быть под рукой у современного бухгалтера:

новости про налоги, отчетность и проверки;

статьи, разборы, аналитика;

вебинары с разбором практических кейсов;

калькуляторы и тренажеры для прокачки навыков.

Статистика по пользователям мобильного приложения «Клерк»

Приложение уже можно установить на Android-устройство через RuStore — просто перейдите по ссылке в каталоге и следуйте инструкции по установке: RuStore.