💢 Приложение «Клерка» в RuStore скачали более 400 пользователей
Число пользователей в мобильном приложении «Клерка» перевалило за отметку 400 человек. Устанавливайте приложение, чтобы держать под рукой все самое важное!
У «Клерка» появилось мобильное приложение, которое уже можно скачать в RuStore. С момента запуска его установили 400 пользователей!
В приложении собрали все, за что должно быть под рукой у современного бухгалтера:
новости про налоги, отчетность и проверки;
статьи, разборы, аналитика;
вебинары с разбором практических кейсов;
калькуляторы и тренажеры для прокачки навыков.
Приложение уже можно установить на Android-устройство через RuStore — просто перейдите по ссылке в каталоге и следуйте инструкции по установке: RuStore.
