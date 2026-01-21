Кабмин потратит на борьбу с серым импортом 16,5 млрд рублей

Если новая система контроля за импортом заработает в 2026 году, то под конец года она принесет в бюджет уже 50 млрд рублей.

За три года правительство собирается выделить 16,5 млрд рублей на внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Она позволит сократить серый импорт. Средства возьмут из федерального бюджета 2026-2028 гг.

Выделенные деньги распределят между ФНС и ФТС. Именно эти службы выступают в качестве оператора и контролирующего органа новой системы. Большую часть средств получит ФНС (9,7 млрд рублей). Об этом пишут «Ведомости».

Власти полагают, что финансовый эффект от СПОТ окажется значительным: дополнительные поступления от уплаты косвенных налогов составят от 50 млрд рублей уже в 2026 году, если система заработает со второго полугодия. Еще 100 млрд ждут в 2027 году, а в 2028 — уже 150 млрд.

