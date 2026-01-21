Госдуме интересно, хотят ли россияне самозапрет на платежи в онлайн-играх

Чтобы ограничить траты подростков в онлайн-играх и снизить риски мошенничества в сообществах геймеров, Госдума планирует внедрить самозапрет на игровые покупки.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин проводит в MAX опрос о том, нужно ли ввести самозапрет на платежи в компьютерных играх.

За 10 месяцев 2025 года зафиксировали почти 1 тыс. преступлений в онлайн-сообществах геймеров. Чаще всего пользователи крадут деньги через мошеннические схемы, а также похищают виртуальное имущество.

«Введение добровольного самозапрета на платежи в компьютерных играх позволит защитить людей от противоправных действий. В первую очередь — уберечь подростков от излишних трат в онлайн-играх, которые могут быть совершены под воздействием мошенников», — написал Вячеслав Володин.

Чтобы принять участие в опросе, нужно поставить реакцию под постом в мессенджере MAX.