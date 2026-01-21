⚡️ Итоги дня: смарт-часы и колонки можно сдать в трейд-ин, мошенники предлагают скачать фейковый WhatsApp, миллиардеры просят ввести налог для сверхбогатых
Комитет Госдумы по энергетике поддерживает введение принципа «бери или плати» в электросетевом комплексе. Этот принцип предусматривает определение объема услуг по передаче электроэнергии и их оплату исходя не из фактического потребления, а из заявленной мощности при техприсоединении.
МТС стал предоставлять трейд-ин на смарт-часы и колонки. Чаще всего клиенты сдают умные часы китайской Huawei — 47% от всех сданных устройств. В категории умных колонок более 90% приходится на устройства от «Яндекса».
Расходы россиян в декабре достигли восьмилетнего максимума, общая сумма трат превысила 8,4 трлн рублей. В годовом выражении расходы выросли на 10,8%.
Мошенники начали предлагать установить новую версию WhatsApp1, которая лучше работает. Однако пользователи скачивают стороннее приложение, которое ворует личные данные.
Хамовнический суд Москвы обязал Роскомнадзор ограничить в Арр Store доступ к сервису, изменяющему голос.
Более половины (57%) из топ-30 российских Telegram-каналов по аудитории создали аккаунты в отечественном мессенджере MAX. Однако их суммарная аудитория на новой платформе оценивается примерно в 60 раз меньше.
Китайские автомобильные бренды резко сократили число шоурумов в России. В 2025 году в России закрыли 643 объекта, что в 1,4 раза больше, чем в 2024 году.
Первая попытка продажи аэропорта «Домодедово» на аукционе не состоялась. ПСБ оценил актив в 132,2 млрд руб., но единственную заявку индивидуального предпринимателя отклонили из-за неполного пакета документов.
Почти 400 человек из 24 стран мира, чье состояние оценивается в миллионы и миллиарды долларов, обратились к мировым лидерам с требованием ввести повышенные налоги для сверхбогатых.
Согласно утвержденным Правительством урокам по основам безопасности и защиты Родины, детей будут учить собирать беспилотники и управлять ими, тренироваться в реанимации, а также работать с АК-74 (Автомат Калашникова).
Мощность магнитной бури снова достигла «предмаксимальных» показателей. Специалисты рекомендуют в период сильной геомагнитной активности избегать повышенных физических и эмоциональных нагрузок.
Иностранцы публикуют в соцсетях сгенерированные видео «снежного апокалипсиса» на Камчатке, где идет сильнейший снегопад за последние 30 лет.
Spotify начал тестировать синхронизацию аудиокниг с их бумажными версиями.
Лейбл Warner Music China представил свою первую ИИ-певицу AI-Hua и выпустил клип с ней.
Александры и Елены оказались самыми везучими в лотереях. Россияне с такими именами чаще других побеждали в 2025 году.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
