⚡️ Итоги дня: смарт-часы и колонки можно сдать в трейд-ин, мошенники предлагают скачать фейковый WhatsApp, миллиардеры просят ввести налог для сверхбогатых

Комитет Госдумы по энергетике поддерживает введение принципа «бери или плати» в электросетевом комплексе. Этот принцип предусматривает определение объема услуг по передаче электроэнергии и их оплату исходя не из фактического потребления, а из заявленной мощности при техприсоединении.

МТС стал предоставлять трейд-ин на смарт-часы и колонки. Чаще всего клиенты сдают умные часы китайской Huawei — 47% от всех сданных устройств. В категории умных колонок более 90% приходится на устройства от «Яндекса».

Расходы россиян в декабре достигли восьмилетнего максимума, общая сумма трат превысила 8,4 трлн рублей. В годовом выражении расходы выросли на 10,8%.

Мошенники начали предлагать установить новую версию WhatsApp1, которая лучше работает. Однако пользователи скачивают стороннее приложение, которое ворует личные данные.

Хамовнический суд Москвы обязал Роскомнадзор ограничить в Арр Store доступ к сервису, изменяющему голос.

Более половины (57%) из топ-30 российских Telegram-каналов по аудитории создали аккаунты в отечественном мессенджере MAX. Однако их суммарная аудитория на новой платформе оценивается примерно в 60 раз меньше.

Китайские автомобильные бренды резко сократили число шоурумов в России. В 2025 году в России закрыли 643 объекта, что в 1,4 раза больше, чем в 2024 году.

Первая попытка продажи аэропорта «Домодедово» на аукционе не состоялась. ПСБ оценил актив в 132,2 млрд руб., но единственную заявку индивидуального предпринимателя отклонили из-за неполного пакета документов.

Почти 400 человек из 24 стран мира, чье состояние оценивается в миллионы и миллиарды долларов, обратились к мировым лидерам с требованием ввести повышенные налоги для сверхбогатых.

Согласно утвержденным Правительством урокам по основам безопасности и защиты Родины, детей будут учить собирать беспилотники и управлять ими, тренироваться в реанимации, а также работать с АК-74 (Автомат Калашникова).

Мощность магнитной бури снова достигла «предмаксимальных» показателей. Специалисты рекомендуют в период сильной геомагнитной активности избегать повышенных физических и эмоциональных нагрузок.