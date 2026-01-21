❗ Исправить чек самозанятого можно, даже если уже снят с учета НПД

Сформировать чек можно и после смены режима налога на профессиональный доход, но только за тот период, когда была самозанятость.

Предприниматель нашла у себя ошибку в чеке на НПД. Чек был выдан в декабре 2025 на ошибочный ИНН. С 2026 года ИП применяет АУСН.

Ошибочный чек предпринимательница аннулировала, а выдать новый не смогла и обратилась за помощью в чат ФНС.

«Сформировать чек "задним числом" по НПД за декабрь можно в приложении "Мой налог", даже если вы сейчас сняты с учета. Необходимо выбрать "Продажа", нажать на значок календаря в правом верхнем углу и выбрать нужную дату», — посоветовали налоговики.

Чек можно сформировать только за тот период, когда находились на учете НПД, добавили представители ФНС.