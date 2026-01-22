💢 У ФАС будет больше контроля в сфере тарифов

Федеральная антимонопольная служба усилит контроль за исполнением решений и предписаний в сфере тарифного регулирования.

ФАС получила новые полномочия по контролю над реализацией региональными тарифными органами законов о госрегулировании тарифов в электроэнергетике и теплоснабжении.

21 января 2026 года правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Сегодня у службы недостаточно полномочий в этой сфере, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сейчас законопроектом мы такие полномочия предоставляем ФАС, а это значит, будет больше порядка, прозрачности, ответственности», — заявил Володин.

За 2024 и 2025 годы ФАС зафиксировала 93 случая неисполнения решений региональными органами тарифного регулирования, при этом 56 из них допущено всего пятью регуляторами.

В связи с этим предлагается ввести дополнительное основание для пересмотра предельных уровней тарифов: неоднократное неисполнение решений службы органом регулирования, что будет способствовать более оперативному и эффективному исполнению предписаний ведомства и решений по досудебным спорам.

Также Правительство получит полномочия устанавливать порядок распределения ФАС валовой выручки между сетевыми организациями для устранения нарушений в рамках государственного контроля в сфере электроэнергетики.