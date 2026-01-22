ФНС разъяснила, можно ли на АУСН вести учет без использования кабинета банка

Скорректировать разметки операции, переданной банком, можно только в личном канете банка.

В чат ФНС обратились с вопросом: можно ли на автоУСН вести учет, используя только личный кабинет ФНС и без использования кабинета банка.

Можно использовать сервисы банка, обслуживающие налоговый режим АУСН.

Но, например, если понадобится корректировка разметки операции, переданной банком, – предприниматель может делать это только в личном кабинете банка, ответили налоговики.