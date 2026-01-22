Депутаты запретят повышать стоимость учебы в колледжах

Чтобы сделать профессиональное образование доступнее, а расходы студентов предсказуемыми, в Госдуме предложили ввести мораторий на повышение стоимости обучения.

21 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому плата за обучение в колледжах и техникумах не может увеличиться. Это будет распространяться на студентов, которые начали обучаться в 2026-2030 годах.

«Согласно проекту, увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора об образовании, включая повышение с учетом уровня инфляции, предусмотренного федеральным бюджетом, не допускается до окончания обучения», — сказано в пояснительной записке.

В 2022 году стоимость платного обучения выросла на 11,94%, в 2023 году — на 7,42%, а в 2024 году — на 9,52%.

Авторы проекта считают, что мораторий на повышение стоимости обеспечит предсказуемость расходов и повысит доступность профессионального образования.

Если законопроект примут, он вступит в силу 1 сентября 2026 года.