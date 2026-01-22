У многодетных семей останется пособие при небольшом увеличении дохода

Голикова рассказала о донастройке в 2026 году системы единого пособия на ребенка.

Правительство разработало предложения, позволяющие назначать единое пособие многодетным семьям при увеличении дохода на 10% выше прожиточного минимума (ПМ).

Об этом в ходе совещания Президента с членами Правительства 21 января 2026-го рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Она напомнила, что в ходе прямой линии к президенту обратилась многодетная семья Баязитовых из Тюменской области, которая утратила право на единое пособие из-за небольшого роста в течение года трудовых доходов.

Теперь кабмин предлагает изменить правила назначения единого пособия многодетным семьям с учетом этой проблемы.

«Если при повторном назначении единого пособия у многодетной семьи среднедушевой доход превысил величину в один прожиточный минимум, но не более чем на 10%, то назначать единое пособие многодетной семьи однократно еще на 12 месяцев. С учетом величины прожиточного минимума, установленной на 2026 год, размер допустимого превышения составит 1 894 рубля», — пояснила Голикова.

Размер пособия по регионам колеблется в зависимости от районных коэффициентов, добавила она.

Этот подход будет распространяться на многодетные семьи, у которых из-за роста трудовых доходов размер среднедушевого дохода превышал ПМ на те самые 100-200 рублей, о которых говорилось на «Прямой линии», уточнила вице-премьер.