Сенатор Шейкин: Роскомнадзор ограничивает передачу файлов в Telegram

В Совете Федерации признали, что РКН замедляет передачу медиафайлов в мессенджере Tелеграм. У пользователей проблемы с загрузкой видео и фото.

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин рассказал, что Роскомнадзор ввел ограничения против мессенджера Telegram не только по звонкам, но и по передаче файлов.

В последние несколько дней пользователи жалуются на долгую загрузку видео и фотографий в Telegram.

«С августа 2025 года поэтапно вводились ограничительные меры в отношении данного мессенджера: не "проходят" аудио- и видеозвонки, отчасти замедляется передача медиафайлов», — сказал Артем Шейкин.

Сенатор считает, что подобные ограничения позволят россиянам быстрее перейти в национальные сервисы и использовать их для общения.