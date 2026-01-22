❌ Анонимную регистрацию в соцсетях предлагают запретить

Анонимная регистрация в социальных сетях и на других интернет-платформах должна быть запрещена, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«За каждым постом, за каждым автором должен скрываться живой, реальный человек, которого можно однозначно идентифицировать, чтобы не было различных манипуляций, буллинга, не было мошенничества, преступлений, каких-то вымогательств», — заявил депутат.

Реализовать эту инициативу «очень просто», уверен он. Он предлагает принять закон, который будут жестко исполнять платформы.

«Мы должны полностью почистить весь интернет от анонимного контента и от анонимных аккаунтов, от возможностей использовать ботов, использовать ботофермы, массовый постинг, производство массового контента с помощью нейросетей и так далее», — добавил Свинцов.

Также он предложил запретить соцсети для детей до 14 лет и ограничить их использование подростками до 18 лет.