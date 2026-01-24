Чтобы выбрать подходящий типовой устав, нужно ответить на семь вопросов

Сервис ФНС предложит семь вопросов, чтобы устав максимально подошел данному бизнесу.

Для подбора подходящего типового устава на сайте ФНС есть сервис «Выбор типового устава».

На стартовой странице нужно перейти во вкладку «Сервисы», в разделе «Регистрация бизнеса» нажать «Выбор типового устава» или перейти по qr-коду.

Чтобы подобрать подходящий типовой устав, уточняют налоговики, сервис предложит ответить на семь вопросов:

Возможность выхода участника из общества. Порядок перехода доли (части доли) участника к одному или нескольким участникам данного общества. Порядок перехода доли (части доли) участника к третьим лицам. Участники обладают преимущественным правом покупки доли (части доли) участника общества, который отчуждает ее третьим лицам. Порядок перехода доли участника к его наследникам/правопреемникам. Кто единоличный исполнительный орган общества. «Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников, присутствующих при его принятии, подтверждаются»:

нотариусом;

подписями учредителей/участников;

варианты подтверждения решения.

УФНС в контексте 7-го вопроса обращает внимание, что способ подтверждения факта принятия решения зависит от решения самих учредителей/участников, а не от того, какой устав используется — типовой устав или индивидуальный.

После ответа на все вопросы сервис покажет, какой именно номер устава подходит для организации.

Типовой устав – это документ, разработанный Минэкономразвития на основании законодательства, который содержит обязательные для уставов положения обществ с ограниченной ответственностью.

В типовом уставе не указаны название организации, адрес, размер уставного капитала. Это не шаблон документа, куда подставляют данные, а именно утвержденный текст учредительного документа, подчеркивают налоговики.