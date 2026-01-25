💳 Налоговики: НДФЛ с денежного перевода зависит от назначения платежа

Возникновение объекта налогообложения по НДФЛ при получении денежного перевода от физического лица зависит от назначения платежа, утверждает УФНС по Дагестану.

Денежные средства, безвозмездно полученные от физлица, в том числе банковским переводом, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц. Кроме того, сам по себе факт банковского перевода денег между физлицами — не объект налогообложения.

Возникновение объекта по НДФЛ при получении перевода от физлица зависит от назначения платежа. По общему правилу это суммы, полученные, например, в качестве платы за проданное имущество или в качестве вознаграждения за оказанные услуги.

По НК к облагаемым доходам, полученным от физического лица, в частности, отнесены:

доходы, полученные от сдачи в аренду имущества (квартиры, жилого дома, гаража и др.);

от реализации имущества;

вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу.

Таким образом, налоговые органы могут потребовать объяснения в вышеуказанных случаях, а также при получении физлицами на карту денежных средств:

за продажу товаров или услуг без оформления как самозанятый ;

поступления на карту от третьих лиц в значительных размерах ;

при регулярном получении крупных сумм без видимых доходов у физлица.

Безвозмездные поступления от физлиц НДФЛ не облагаются, добавили налоговики. К таким переводам относятся, например: средства, полученные от членов семьи и (или) близких родственников;

суммы, собранные с коллег или друзей на подарок или поездку.

Налоговая служба рекомендует сохранять документы, подтверждающие безвозмездный характер поступлений. Они докажут отсутствие облагаемого дохода.