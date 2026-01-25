💳 Налоговики: НДФЛ с денежного перевода зависит от назначения платежа
Денежные средства, безвозмездно полученные от физлица, в том числе банковским переводом, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц. Кроме того, сам по себе факт банковского перевода денег между физлицами — не объект налогообложения.
Возникновение объекта по НДФЛ при получении перевода от физлица зависит от назначения платежа. По общему правилу это суммы, полученные, например, в качестве платы за проданное имущество или в качестве вознаграждения за оказанные услуги.
По НК к облагаемым доходам, полученным от физического лица, в частности, отнесены:
доходы, полученные от сдачи в аренду имущества (квартиры, жилого дома, гаража и др.);
от реализации имущества;
вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу.
Таким образом, налоговые органы могут потребовать объяснения в вышеуказанных случаях, а также при получении физлицами на карту денежных средств:
за продажу товаров или услуг без оформления как самозанятый;
поступления на карту от третьих лиц в значительных размерах;
при регулярном получении крупных сумм без видимых доходов у физлица.
Безвозмездные поступления от физлиц НДФЛ не облагаются, добавили налоговики. К таким переводам относятся, например:
средства, полученные от членов семьи и (или) близких родственников;
суммы, собранные с коллег или друзей на подарок или поездку.
Налоговая служба рекомендует сохранять документы, подтверждающие безвозмездный характер поступлений. Они докажут отсутствие облагаемого дохода.
