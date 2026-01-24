Как платить фиксированные страховые взносы в 2026 году
На 2026 год совокупный фиксированный размер страховых взносов для индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, составляет 57 390 рублей (в 2025 году сумма была 53 658 руб.).
Срок их уплаты – не позднее 28 декабря 2026 года.
УФНС напоминает, что обязанность самостоятельно исчислять и платить взносы возникает с момента постановки на налоговый учет в качестве плательщика и до момента снятия с учета.
При прекращении деятельности ИП взносы нужно перечислить не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе.
Предусмотрены отдельные периоды, когда фиксвзносы можно не платить. Например, за время прохождения военной службы или ухода за ребенком в возрасте до полутора лет.
Чтобы получить такое освобождение, можно направить в налоговую заявление по форме КНД 1150081 и подтверждающие документы, перечень которых есть в письме ФНС от 09.12.2024 № БС-4-11/13952@.
Сделать это необходимо в течение трех лет с даты возникновения права на освобождение.
