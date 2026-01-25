❌ Налоговые органы не принимают обращения на электронную почту

В конце 2025 года усовершенствован электронный сервис «Обратиться в ФНС России».

На сайте Федеральной налоговой службы доработан сервис «Обратиться в ФНС России» в части обеспечения аутентификации граждан в соответствии с требованиями п. 1 ст. 4 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

В обновленном сервисе для подачи обращения в налоговый орган пользователю необходимо авторизоваться в Единой системе идентификации и аутентификации — ЕСИА.

В форме обращения поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «ИНН», «Контактный телефон» и «E-mail» заполняются автоматически по данным, указанным на Госуслугах. В случае необходимости пользователь может отредактировать только контактный номер телефона и адрес электронной почты. Порядок заполнения остальных полей не изменился.

Таким образом, электронные обращения в налоговые органы можно направлять:

с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика», «Обратиться в ФНС России» на сайте ФНС;

через портал Госуслуг;

через программное обеспечение оператора связи по телекоммуникационным каналам связи.

Электронная почта налоговых органов не может быть использована как канал приема обращений граждан, подлежащих рассмотрению в рамках закона 59-ФЗ.

При этом осталась возможность обращения в устной и письменной формах.