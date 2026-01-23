ФНС разъяснила, когда образовательная организация может не применять ККТ
Если все расчеты ведутся в электронном виде или клиенты платят по банковским реквизитам – можно работать без кассы.
Образовательные организации, которые оказывают соответствующие услуги населению на основании лицензии, могут не применять ККТ, напомнила ФНС.
Это исключение прописано в федеральном законе от 22.05.2003 № 54-ФЗ о применении ККТ.
Если все расчеты ведутся в электронном виде на сайте организации либо клиенты оплачивают образовательные услуги по банковским реквизитам – кассу можно не применять.
Но если оплата принимается наличными, по карте или с помощью QR-кода – применение ККТ обязательно, предупредили налоговики.
