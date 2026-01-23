Налоговики рассказали, как онлайн отправить уведомление о КИК

До 30 апреля 2026 года физлица, у которых есть контролируемая иностранная компания, должны подать в ФНС уведомление о КИК за 2025 год.

Резиденты РФ, которые контролируют иностранную компанию, должны подать в налоговую уведомление о КИК за 2025 год. Это нужно сделать не позднее 30 апреля 2026 года.

Вместе с уведомлением нужно представить:

финансовую отчетность контролируемой иностранной компании;

аудиторское заключение по этой финотчетности, если проведение аудита обязательно либо аудит КИК проводит добровольно.

Форма уведомления и правила заполнения утверждены приказом ФНС от 19.07.2021 № ЕД‑7‑13/671@.

Уведомление о КИК можно подать онлайн в личном кабинете налогоплательщика. Об этом сказано на сайте ФНС.

Сервис позволяет заполнить упрощенную форму уведомления, автоматически подтянет отдельные показатели, а также даст подсказки и покажет контрольные соотношения для корректного заполнения.