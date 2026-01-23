Налоговики рассказали, как онлайн отправить уведомление о КИК
Резиденты РФ, которые контролируют иностранную компанию, должны подать в налоговую уведомление о КИК за 2025 год. Это нужно сделать не позднее 30 апреля 2026 года.
Вместе с уведомлением нужно представить:
финансовую отчетность контролируемой иностранной компании;
аудиторское заключение по этой финотчетности, если проведение аудита обязательно либо аудит КИК проводит добровольно.
Форма уведомления и правила заполнения утверждены приказом ФНС от 19.07.2021 № ЕД‑7‑13/671@.
Уведомление о КИК можно подать онлайн в личном кабинете налогоплательщика. Об этом сказано на сайте ФНС.
Сервис позволяет заполнить упрощенную форму уведомления, автоматически подтянет отдельные показатели, а также даст подсказки и покажет контрольные соотношения для корректного заполнения.
