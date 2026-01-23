⚡️ Итоги дня: посадка в самолет будет по биометрии, вырастут тарифы по платным дорогам, школьникам сократят часы иностранного языка, ЛДПР создаст свою криптовалюту

Розничные продажи сливочного масла в натуральном выражении за девять месяцев 2025 года сократились на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Группа депутатов внесет в Госдуму законопроект о запрете использования при массовых телефонных звонках синтезированного голоса, имитирующего человеческую речь по интонации и тембру.

Элитные квартиры в готовых домах Москвы за год практически не подорожали. Средняя стоимость метра на вторичном рынке элитного жилья в Москве по итогам 2025 г. составила 1,49 млн рублей.

Самыми популярными категориями трат у российской молодежи оказались супермаркеты, кафе, рестораны и маркетплейсы. Средний чек одной покупки в популярных среди молодежи категориях составил 1,7 тыс. рублей.

Стартовали официальные продажи автомобиля Avatr 12 — это китайский ответ Porsche Taycan.

Спрос россиян на потребительские кредиты в декабре 2025 года упал на 37%.

С 1 июня 2026 в России будет проходить эксперимент по посадке пассажиров на самолет с помощью биометрии без паспорта. Эксперимент проведут на рейсах Аэрофлота по маршруту Москва (Шереметьево) — Санкт-Петербург (Пулково) и на обратном пути в столицу.

Минфин поддержал допуск неквалифицированных инвесторов к торгам криптовалютой.

ЛДПР анонсировала создание своей криптовалюты. Рабочие названия проекта — «ВВЖ-койн», «Жириновский-койна» и «койн Жириновского».

Шанхай в 2025 году посетили 385 тыс. туристов, что на 59% больше, чем в 2024 году. Это связано с вводом в сентябре 2025 в Китае безвизового режима для россиян.

«Автодор» вновь индексирует тарифы на проезд по платным дорогам в 2026 году. Тарифы на трассах «Автодора» два года подряд поднимались на 7-9% в зависимости от направления.

Владимир Путин расширил и продлил пилотный проект по реформе высшего образования. Раньше он действовал до 2025-2026 учебного года, теперь его продлили до 2029-2030 учебного года включительно.

С 1 января 2026 года Минпросвещения планирует сократить в школах количество часов, выделенных на изучение иностранного языка. Такая мера необходима для оптимизации нагрузки на учеников.

В Московском зоопарке впервые поселилась пятнистая генета. Эти хищники обитают в лесах и саваннах Южной Африки, ведут преимущественно ночной образ жизни. В вольере специальный режим инвертированного светового дня, чтобы посетители могли застать генету в период активности. Пятнистая генета в Московском зоопарке. Источник.

На станции метро «Комсомольская» поставили автомат с бесплатной питьевой водой, или водомат. Это красно-черный аппарат, выполненный в стилистике гаджетов столичного метрополитена.

В Москве повысили с 2 до 5 тыс. рублей штрафы за неоплаченный проезд или по чужой социальной карте. Научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин считает, что можно ввести тариф за проезд одной остановки.

Поезда и экспресс-автобусы «Аэроэкспресс» в новогодние праздники перевезли более 300 тыс. человек.

Россия рискует остаться в 2026 году без дешевой мойвы из-за того, что Российско-норвежская комиссия по рыболовству, заседание которой состоялось в конце прошлого года, решила не открывать коммерческий промысел мойвы в 2026 году.