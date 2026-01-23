Стало больше пунктов для въезда в Россию по единой электронной визе

До 107 выросло число пограничных пунктов, через которые иностранцы могут въехать в Россию по единой электронной визе.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 21 января 2026 года № 61-р, по которому в России появился еще один пограничный пункт, где иностранцы могут использовать единую электронную визу.

Новый пропускной пункт расположен в аэропорту Кызыла – столицы Республики Тыва. Всего электронную визу можно использовать в 107 погранпунктах.

«Использование единой электронной визы поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов и будет способствовать росту экономики в целом», — сказано на сайте кабмина.

Электронная виза появилась летом 2023 года, этот документ можно оформить на сайте МИДа. Для получения документа не нужно приглашений, брони в отелях или других документов, подтверждающих цель въезда. Оформление занимает не больше четырех дней, а детям до шести лет визу предоставят бесплатно.