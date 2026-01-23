СФР: кто выйдет на пенсию по старости в 2026 году
Соцфонд рассказал, кто сможет оформить страховую пенсию по старости в 2026 году.
Чтобы выйти на страховую пенсию в 2026 году, необходимо соблюдение таких условий:
достижение пенсионного возраста;
страховой стаж не менее 15 лет;
индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 30.
Пенсионного возраста в 2026 году достигнут мужчины 1962 года рождения (64 лет) и женщины 1967 года рождения (59 лет).
«Обратиться за назначением пенсии можно в любое время после возникновения права, в том числе заранее, но не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста», — отметил СФР.
Подать заявление можно:
через портал Госуслуг;
в СФР;
МФЦ;
через работодателя (с письменного согласия работника);
по почте.
За месяц до наступления пенсионного возраста СФР пришлет уведомление в ЛК на Госуслугах, где после проверки сведений индивидуального лицевого счета система рассчитывает размер пенсии. При согласии пенсия оформляется автоматически.
Если же пенсионер не согласен с расчетом, придется представить документы, подтверждающие стаж и/или заработок, добавил фонд.
