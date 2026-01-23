СФР: кто выйдет на пенсию по старости в 2026 году

Выйти на пенсию можно при достижении пенсионного возраста, если хватает стажа и ИПК.

Соцфонд рассказал, кто сможет оформить страховую пенсию по старости в 2026 году.

Чтобы выйти на страховую пенсию в 2026 году, необходимо соблюдение таких условий:

достижение пенсионного возраста;

страховой стаж не менее 15 лет;

индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 30.

Пенсионного возраста в 2026 году достигнут мужчины 1962 года рождения (64 лет) и женщины 1967 года рождения (59 лет).

«Обратиться за назначением пенсии можно в любое время после возникновения права, в том числе заранее, но не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста», — отметил СФР.

Подать заявление можно:

через портал Госуслуг;

в СФР;

МФЦ;

через работодателя (с письменного согласия работника);

по почте.

За месяц до наступления пенсионного возраста СФР пришлет уведомление в ЛК на Госуслугах, где после проверки сведений индивидуального лицевого счета система рассчитывает размер пенсии. При согласии пенсия оформляется автоматически.

Если же пенсионер не согласен с расчетом, придется представить документы, подтверждающие стаж и/или заработок, добавил фонд.