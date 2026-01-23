Для угольной отрасли продлят налоговые льготы

Угольные компании смогут получить рассрочку по НДПИ и страховым взносам.

Минфин подготовил и 22 января 2026 года опубликовал проект постановления правительства о предоставлении налоговой рассрочки по уплате НДПИ и страховых взносов предприятиям угольной отрасли.

Предусмотрена рассрочка организациям угольной отрасли по уплате НДПИ и взносов, платежи по которым были отсрочены постановлением Правительства № 1105 «О мерах поддержки организаций угольной отрасли» до 28 февраля 2026 года.

«Рассрочка предоставляется с марта по декабрь 2026 г. включительно, при условии внесения платежей в течение этого периода равными частями», — уточнил Минфин.

Право на получение рассрочки имеют предприятия, включенные в специальный перечень организаций и в отношении которых утверждена программа финансового оздоровления. При нарушении условий рассрочки ее отменят и начислят пени.

Предложенная мера позволит предприятиям высвободить оборотные средства и направить их на текущие нужды, добавило ведомство.

Предусмотрено, что постановление вступит в силу в день официального опубликования.