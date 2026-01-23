Врачам хотят доплачивать за работу в экстремальных погодных условиях

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ввести дополнительные выплаты для врачей, которые работают в регионах с суровой зимой и плохо развитой инфраструктурой.

Депутат отметил, что у кого-то из медиков есть северные набавки, а кто-то трудится без них. Доплата будет справедливой компенсаций, ведь врачи рискуют своим здоровьем, работая в сильные морозы и снегопады.

«Пусть будет разовая выплата или единовременная компенсация. А еще лучше — сезонная доплата в зависимости от климатической зоны и сложности зимнего периода в конкретном регионе», — сказано в телеграм-канале Ярослава Нилова.

Также он добавил, что надбавка будет не только компенсацией за работу в экстремальных условиях, но и позволит сохранить кадровый потенциал в здравоохранении.