🍣 Россияне чаще всего покупают готовые блюда к обеду и ужину. У женщин и мужчин совсем разные вкусы

Женщины выбирают салаты, закуски и суши, а мужчины – супы, соленья, бургеры и шаурму.

Представители Х5 рассказали о вкусах россиян, которые покупают готовую еду.

«В гастрономических предпочтениях мужчин и женщин наблюдаются четкие различия: женщины чаще выбирают легкие салаты и закуски, суши и роллы, сладкую выпечку и полезные перекусы. У мужчин в основном востребованы сытные и питательные блюда: супы, гарниры, соленья, бургеры и шаурма», — написали исследователи.

Чаще всего россияне приобретают готовые блюда к обеду и ужину. Пик спроса приходится на часы с 12:00 до 13:00 и с 18:00 до 19:00 – 33,2% ежедневного объема продаж.

На обед россияне берут первые и вторые блюда: борщ, суп-лапшу, куриную голень на гриле или шницель с картофельным пюре. Вечером часто выбирают макаронные изделия.

С 4:00 до 12:00 покупки готовой еды не так популярны, но суммарно составляют 20,1%. Самые популярные позиции в это время – сэндвичи с ветчиной, курицей, беконом, пшенная и рисовая каши.

Рынок упакованной готовой еды растет более чем на треть в годовом выражении, добавили эксперты.

Одна из главных причин увеличения спроса – повышение доверия к качеству и безопасности продукции. 21% респондентов отметили, что упакованная готовая еда не уступает в свежести и качестве домашней, а 16% опрошенных считают устаревшим стереотип о большом содержании консервантов в такой еде.