Банки могут обязать предоставлять сведения об иноагентах по запросу Минюста

У кредитных и финансовых организаций будет три дня, чтобы направить в электронном виде сведения об иноагентах, которые запросил Минюст.

23 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому кредитные и финансовые организации должны предоставить в электронном виде сведения о деятельности иностранных агентов в течение трех дней после запроса Минюста.

«Принятие законопроекта будет способствовать повышению прозрачности финансирования политической деятельности и оперативности реагирования на нарушения законодательства в указанной сфере», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас банки обязаны предоставлять информацию по запросу Минюста на бумажном носителе. В отношении иноагентов могут запросить сведения по всем операциям, счетам и вкладам.