Суд конфисковал мячик для пинг-понга за незаконное пересечение границы

Сотрудник компании ошибся в заполнении документов, поэтому таможня через суд изъяла излишне ввезенный в РФ товар. Им оказался один шарик для настольного тенниса.

Свердловский областной суд решил конфисковать мячик для игры в пинг-понг стоимостью 30 рублей из-за нелегального ввоза в РФ.

Осенью компания перевозила международный груз в 100 шариков для настольного тенниса, но при пересчете таможенниками оказалось, что там 101 позиция.

«Таким образом, один предмет, чья стоимость по экспертной оценке составила 30 рублей, пересек границу нелегально <…>. Судья пришла к выводу, что расхождение произошло исключительно из-за невнимательности сотрудника компании, заполнявшего документы, не сверившего количество задекларированного товара с фактически полученным», — сказано в телеграм-канале судов Свердловской области.

Компания обжаловала решение суда, но вышестоящая инстанция оставила решение о конфискации без изменений. Таким образом, из-за ошибки в документах реальные издержки для бизнеса оказались куда серьезнее, чем утрата товара стоимостью 30 рублей.

