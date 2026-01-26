8061 ОК НДС на УСН деск
Курсы валют

💲 Курс евро упал до 89 рублей 26 января 2026 года

Банк России установил курс доллара США 75,9 рублей, евро стоит 89.

На 26 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 75,9 рубля, курс евро — 89.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 26 января 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

75,9246 рубля

Евро

89,0589 рубля

Юань

10,8724 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 26 января 2026 года. Источник: ЦБ.

По данным Центробанка, реальный эффективный курс рубля вырос на 28%. Эксперт компании ForexBY Марк Гойхман предупредил, что ближе к концу зимы крепкий рубль будет ослабевать: закончится налоговый период и активизируется импорт.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

