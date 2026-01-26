💲 Курс евро упал до 89 рублей 26 января 2026 года
На 26 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 75,9 рубля, курс евро — 89.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 26 января 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
75,9246 рубля
Евро
89,0589 рубля
Юань
10,8724 рубля
По данным Центробанка, реальный эффективный курс рубля вырос на 28%. Эксперт компании ForexBY Марк Гойхман предупредил, что ближе к концу зимы крепкий рубль будет ослабевать: закончится налоговый период и активизируется импорт.
