💲 Курс евро упал до 89 рублей 26 января 2026 года

На 26 января 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 75,9 рубля, курс евро — 89.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 26 января 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 75,9246 рубля Евро 89,0589 рубля Юань 10,8724 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 26 января 2026 года. Источник: ЦБ.

По данным Центробанка, реальный эффективный курс рубля вырос на 28%. Эксперт компании ForexBY Марк Гойхман предупредил, что ближе к концу зимы крепкий рубль будет ослабевать: закончится налоговый период и активизируется импорт.

