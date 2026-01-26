Число банкротств юрлиц снизилось до исторического минимума

Общее число банкротств за 2025 год составило 6 477 – на 24% меньше, чем в 2024.

Число процедур банкротства компаний в 2025 году снизилось до исторического минимума. Это следует из данных Федресурса о числе публикаций арбитражных управляющих об открытии конкурсных производств.

Так, общее количество банкротств в 2025 году составило 6 477, что на 24,3% меньше, чем в 2024-м.

«В последние семь лет мы наблюдаем общую тенденцию к снижению количества корпоративных банкротств, поэтому обновление исторического минимума в 2025 году было вполне ожидаемым», — сказал глава Федресурса Алексей Юхнин.

Процедуры внешнего управления и финансового оздоровления в делах о банкротстве юрлиц применяются крайне редко, добавил первый замминистра экономразвития Максим Колесников.

Темпы роста числа банкротств физлиц тоже сократились в последние три года и составляют 20-30%. Это гораздо меньше, чем в первые 5 лет, когда они достигали 50-70% ежегодно.

В 2025 году количество судебных банкротств физлиц и ИП достигло 568 тысяч: это на 31,5% больше, чем в 2024 году.

Механизм внесудебного банкротства россиян применяется пять лет. При этом внесудебное банкротство можно рассматривать как один из наиболее успешных социальных проектов, считает Колесников.

В последнее время кредиторы все чаще соглашаются на рассрочки и отсрочки уплаты долга. Эти договоренности закрепляются в планах реструктуризации долгов, число которых в 2025 году выросло в 2,3 раза: до 3 129 случаев. То есть кредиторы и должники активнее договариваются, что позволяет избежать банкротства.

Подавляющее большинство судебных дел инициируют сами граждане. Доля самостоятельно начатых процедур выросла до 97,3% в 2025 году с 96,7% в 2024 году.