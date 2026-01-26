С 1 сентября 2026 года банки будут при любых переводах запрашивать единый QR-код

Центробанк запустит универсальный QR-код с 1 сентября 2026 года. Он появится на кассах при оплате покупок.

Банки обяжут с 1 сентября 2026 года использовать универсальный QR-код при любых денежных переводах.

На кассах потребителям будут предлагать только один универсальный платежный QR-код, который работает на равноудаленной инфраструктуре.

Это нужно «в целях развития конкуренции, удобства граждан и бизнеса, а также обеспечения равноудаленности инфраструктуры, принят федеральный закон об универсальном платежном коде», сказано в ответе зампреда Центробанка Дмитрия Тулина на обращение депутата Михаила Делягина.

Ожидается, что изменения улучшат клиентский опыт и дадут покупателям возможность выбирать удобный способ платежа. Создание условий для снижения объемов платежей по картам приведет к выравниванию транзакционных издержек, в том числе у малого и среднего бизнеса.