С 1 сентября 2026 года банки будут при любых переводах запрашивать единый QR-код
Банки обяжут с 1 сентября 2026 года использовать универсальный QR-код при любых денежных переводах.
На кассах потребителям будут предлагать только один универсальный платежный QR-код, который работает на равноудаленной инфраструктуре.
Это нужно «в целях развития конкуренции, удобства граждан и бизнеса, а также обеспечения равноудаленности инфраструктуры, принят федеральный закон об универсальном платежном коде», сказано в ответе зампреда Центробанка Дмитрия Тулина на обращение депутата Михаила Делягина.
Ожидается, что изменения улучшат клиентский опыт и дадут покупателям возможность выбирать удобный способ платежа. Создание условий для снижения объемов платежей по картам приведет к выравниванию транзакционных издержек, в том числе у малого и среднего бизнеса.
