Минфин ограничивает получение федерального инвестиционного вычета компаниями

Нормы о получении ФИНВ сейчас толкуют ограничительно, даже в ситуациях, когда для бюджета нет никаких негативных последствий.

Налоговый департамент Минфина ограничительно толкует нормы о предоставлении федерального инвестиционного вычета (ФИНВ). Практика 2025 года показала, что профискальный подход министерства сужает права предпринимателей на ФИНВ.

Старший партнер «Пепеляев Групп» Сергей Савсерис проанализировал письма Минфина о применении ФИНВ, в частности, рассмотрел нетипичные ситуации, которые закон не регулирует напрямую. Например, споры о передаче права на вычет между компаниями из одной группы. Об этом пишут «Ведомости».

Порядок передачи права рамочно регулирует п. 2 ст. 286.2 НК, по которой для получения ФИНВ за другое лицо нужно иметь данные его налогового учета и копии документов с подтверждением сумм инвестиций.

В итоге вывод Сергея Савсериса оказался таким — Минфин ограничительно толкует нормы о ФИНВ, причем даже в тех случаях, когда нет негативных последствий для бюджета.

