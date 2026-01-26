8061 ОК НДС на УСН деск
В колледжах могут сократить число платных мест

Платные места чаще всего встречаются на популярных у школьниках специальностях, но не востребованных для экономики направлениях, поэтому власти хотят урезать количество таких выпускников.

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко рассказала о планах ограничить возможность студентов обучаться на платной основе в колледжах. Число коммерческих место сократится по аналогии с решением урезать количество платников в университетах.

«Массовый платный набор чаще всего встречается на популярных у школьников, но не востребованных на рынке труда программах. В то же время реальный сектор экономики испытывает нехватку квалифицированных рабочих и специалистов», — сказала Абрамченко.

Например, более 80% студентов колледжей учатся платно по направлению юриспруденция.

Инициативу сократить число платных мест в колледжах обсуждают внутри рабочей группы по развитию среднего профессионального образования.

