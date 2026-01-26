В колледжах могут сократить число платных мест
Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко рассказала о планах ограничить возможность студентов обучаться на платной основе в колледжах. Число коммерческих место сократится по аналогии с решением урезать количество платников в университетах.
«Массовый платный набор чаще всего встречается на популярных у школьников, но не востребованных на рынке труда программах. В то же время реальный сектор экономики испытывает нехватку квалифицированных рабочих и специалистов», — сказала Абрамченко.
Например, более 80% студентов колледжей учатся платно по направлению юриспруденция.
Инициативу сократить число платных мест в колледжах обсуждают внутри рабочей группы по развитию среднего профессионального образования.
