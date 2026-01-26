8097 Премиум Ленд 21.01
Как отразить расходы на ДМС, рассчитываем доходы ИП для алиментов, поставщик отказался от договора — что делать: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 19 по 25 января 2026 года.

  1. Что делать, если поставщик отказался от договора в одностороннем порядке.

  2. Сальдо в бухгалтерском учете: виды, порядок расчета.

  3. Кому нужно предоставлять дополнительные отгулы. Мини-курс.

  4. Как отражать в учете расходы на ДМС для сотрудников.

  5. Как увеличить уставный капитал общества. Мини-курс.

  6. Как продлить договор ГПХ с физическим лицом: способы, образец допсоглашения.

  7. Как ИП рассчитать доходы для алиментов. Мини-курс.

  8. Простое товарищество: что это и как его создать.

  9. Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера. Конспект вебинара с видео.

  10. Цифровой профиль гражданина с 1 марта 2026 года: что изменится для заемщиков. Мини-курс.

  11. Справка о доходах в 2026 году.

