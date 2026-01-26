8101 ОК МП моб
Учет у ИП на ОСНО

Как отчитаться ИП на ОСНО, если получили освобождение от НДС

Если получили освобождение от налога на добавленную стоимость, все равно нужно сдать налоговую декларацию.

ИП на ОСНО получил освобождение от НДС: нужно ли какой-то налог оплачивать по поступлениям во время освобождения, спросили в чате ФНС.

В соответствии с п. 5 ст. 174 НК налогоплательщики (в том числе налоговые агенты), а также лица, указанные в п. 8 ст. 161 и п. 5 ст. 173 НК, обязаны представить в налоговую по месту учета налоговую декларацию по установленному формату в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено главой 21 НК, напомнили налоговики.

Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), подлежат отражению в разделе 7 декларации по НДС.

То есть, если ИП оказывает  ветеринарные услуги, освобожденные от НДС в соответствии с подп. 2.1 п. 2 ст. 149 НК, то такой ИП должен представить в налоговую декларацию по НДС в порядке, установленном п. 5 ст. 174 НК.

А НДС по этим операциям платить при освобождении не нужно.

