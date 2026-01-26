Мигрантов хотят обязать работать на одного работодателя не менее года после въезда в РФ

Трудовые мигранты, которые оформили патент на работу, смогут сменить работодателя только после того, как 12 месяцев отработали в одном месте.

26 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому иностранные работники, которые прибыли в порядке, не требующем получения визы, будут должны работать по патенту у одного работодателя не менее 12 месяцев после въезда на территорию России.

Как только этот срок истечет, мигранты смогут сменить работу, заключить новый трудовой договор или работать по совместительству.

Если срок действия трудового договора с мигрантом менее года, иностранец будет должен покинуть РФ.

«Патент не будет подлежать продлению или будет аннулирован в случае досрочного расторжения трудового договора без уважительных причин», — сказано в пояснительной записке.

Если мигрант в течение 30 дней с момента досрочного расторжения трудового договора по уважительным причинам не заключит новый трудовой договор, то будет обязан покинуть страну, а действие его патента будет прекращено.

Изменения не отменяют патент как институт, а вводят в него элементы ответственности и долгосрочных обязательств, которые, по мнению депутатов, характерны для цивилизованного рынка труда.

Если законопроект примут, он вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.