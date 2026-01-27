Миронов предлагает списать образовательные кредиты молодым специалистам

Если выпускники будут работать в России пять лет – предлагается погасить образовательный кредит за госсчет.

Депутат Сергей Миронов предложил списывать образовательные кредиты для выпускников вузов, проработавших в РФ не менее пяти лет после окончания обучения.

Такое обращение он направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

«Представляется целесообразным рассмотреть запуск программы списания (погашения за счет государства) образовательных кредитов выпускникам вузов при условии их подтвержденной трудовой деятельности на территории РФ не менее пяти лет после окончания обучения», — написал Миронов.

Пятилетний период работы предлагается подтверждать сведениями о трудовой деятельности и уплате страховых взносов. Это обеспечит правовую определенность и минимизирует риски злоупотреблений, уверен депутат.

Также будет формироваться стимул к законной занятости и закреплению молодого специалиста в российской экономике, добавил он.

При этом важно условие списания кредита: государство снимает его не авансом, а в обмен на подтвержденный вклад выпускника в экономику страны в течение не менее пяти лет.