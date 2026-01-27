Решение Верховного суда: пострадавшим на производстве нельзя снижать компенсацию

Суды нижестоящих инстанций без причин снизили пострадавшему на производстве размер компенсации, однако ВС РФ запретил это делать.

Верховный суд рассмотрел дело о занижении размера компенсации морального вреда с 7 млн до 2 млн рублей пострадавшему на производстве.

Из-за несчастного случая на производстве житель Калининградской области решил взыскать моральный вред в размере 7 млн рублей. Сотрудник лишился руки и получил травму позвоночника из-за обрыва троса при подъеме спасательной шлюпки.

Суд первой инстанции взыскал с ответчиков 2 млн рублей компенсации, апелляция изменила сумму на 1,5 млн с предприятия и 500 тыс. с Минобороны.

Однако Верховный суд решил, что инстанции не объяснили причин снижения компенсации.

«Суды, определяя ко взысканию в пользу истца компенсацию морального вреда, не обосновали, почему пришли к выводу о том, что сумма 2 млн рублей, которая значительно ниже заявленной, является достаточной для компенсации причиненных истцу по вине ответчиков нравственных страданий и не привели обоснования снижения такой суммы», — сказано на сайте ВС.

В результате решения нижестоящих инстанций отменили, а дело отправили на новое рассмотрение.