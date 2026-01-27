Нужно ли платить налог на АУСН, если уже заплатили при УСН

Если полученные после перехода на автоУСН деньги включали в базу по УСН – платить налог с них не придется.

В чат ФНС обратились за помощью в такой ситуации: в 2025 году применяли УСН, на маркетплейсе подключена отсрочка платежей на два месяца. С января перешли на АУСН. То есть в январе 2026 года приходят деньги за ноябрь 2025-го. Налог с них уже оплатили по отчету, но банк их передает в налоговую на оплату.

Налоговики разъяснили: если полученные после перехода на автоУСН денежные средства были включены в налоговую базу при исчислении налога на УСН (по отчетам по реализации), то при фактическом получении их при автоУСН налогоплательщик может скорректировать разметку операции, переданной банком, на признак «неналоговая база».

Как работать на АУСН с 2026 года — читайте и участвуйте в обсуждениях на нашем форуме.